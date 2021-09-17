В Пестречинском районе РТ началось строительство четырех детских площадок

В Пестречинском районе Татарстана началось возведение четырех детских площадок. Объекты появятся в населенных пунктах Куюки, Званка, Уланово и Старое Шигалеево по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Район в рамках программы софинансирует данные виды работ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

В Куюках в настоящее время ведутся земляные работы. Здесь выполнена планировка, завезен песок и в ближайшее время начнется установка бортовых камней. Сегодня планировку и земляные работы планируют начать в Званке и Уланове. На днях работы стартуют и на территории будущей площадки в Старом Шигалееве, которая появится рядом со школой.

Данные населенные пункты были выбраны для строительства потому, что в них ранее отсутствовали такие объекты.

«В Старом Шигалеево располагается школа и детский сад, поэтому юным сельчанам и решили сделать такой подарок. В Званке на сегодняшний день нет ни одной детской площадки. Территории Куюков и Уланова также выбирались по этому принципу. Здесь живет много молодых семей, а площадок нет. Район и дальше будет принимать участие в данной программе», — уточнил источник.

Участки в Старом Шигалееве и Куюках осмотрел глава района Ильхам Кашапов. По итогам проверки он поручил перенести столбы освещения на площадке в Шигалееве, а также обсудить с дорожными службами доставку отбойников для определения границ площадки в Куюках.

«На строительство каждой площадки выделено более 2,8 млн рублей, где 2 млн — это средства республики, 800 тыс. рублей — софинансирование района», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

«Для каждой площадки будет доставлено разное оборудование. Поставка ожидается в конце месяца, затем начнется монтаж. Все четыре объекта планируется ввести в эксплуатацию в этом году — в конце октября», — отметил собеседник агентства.

На следующий год в рамках этой же программы запланированы работы по обустройству подводящей дороги к площадкам и установка освещения.