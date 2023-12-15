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Происшествия 15 декабря 2023 16:26

В Пестречинском районе РТ на ходу загорелся междугородний микроавтобус с пассажирами

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В Пестречинском районе Татарстана загорелся междугородний пассажирский микроавтобус, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел сегодня днем неподалеку от СНТ «Нива».

Транспорт своевременно покинули 20 человек. Известно, что «ГАЗель» следовала по маршруту Казань – Набережные Челны.

#загорелся автобус
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