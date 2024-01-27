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В Пестречинском районе РТ легковушка влетела под кузов фуры
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В Пестречинском районе столкнулись Kia и грузовой автомобиль, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на встречку, где столкнулся с фурой MAN.
Авария произошла на 6-м километре М7. Подробности уточняются.
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