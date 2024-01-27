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Происшествия 27 января 2024 17:10

В Пестречинском районе РТ легковушка влетела под кузов фуры

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В Пестречинском районе столкнулись Kia и грузовой автомобиль, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на встречку, где столкнулся с фурой MAN.

Авария произошла на 6-м километре М7. Подробности уточняются.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

#дтп с фурой
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