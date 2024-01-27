В Пестречинском районе РТ легковушка влетела под кузов фуры

В Пестречинском районе столкнулись Kia и грузовой автомобиль, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легкового авто выехал на встречку, где столкнулся с фурой MAN.

Авария произошла на 6-м километре М7. Подробности уточняются.