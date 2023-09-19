Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Пестречинском районе РТ легковушка насмерть сбила пешехода
Накануне вечером в Пестречинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.
Трагедия произошла в районе семи часов вечера на 835-м км автодороги Москва – Уфа М 7 «Волга». Водитель Renault Sandero, двигаясь в направлении Уфы, превысил скорость и сбил пешехода, который в свою очередь переходил дорогу, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами, обеспечивающих видимость пешехода в темное время суток.
В результате ДТП пешехода увезли в больницу, где он в последующем скончался.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа