В Пестречинском районе РТ легковушка насмерть сбила пешехода

Накануне вечером в Пестречинском районе РТ произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по РТ.

Трагедия произошла в районе семи часов вечера на 835-м км автодороги Москва – Уфа М 7 «Волга». Водитель Renault Sandero, двигаясь в направлении Уфы, превысил скорость и сбил пешехода, который в свою очередь переходил дорогу, не имея при себе предметов со световозвращающими элементами, обеспечивающих видимость пешехода в темное время суток.

В результате ДТП пешехода увезли в больницу, где он в последующем скончался.