В Пестречинском районе РТ к концу года завершится строительство мечети

В селе Новое Шигалеево Пестречинского района продолжается строительство новой мечети. Планируется, что строительство культового здания завершится до конца этого года и полностью начнет функционировать к священному месяцу Рамадан, в начале апреля. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал имам-хатыб мечети Данис хазрат Багаветдинов.

«Сроки завершения работ очень приблизительные. Для полного завершения необходимо 5 млн рублей. Мечеть строится, не останавливается. Кто-то помогает материалом, кто-то выполняет работу», — отметил собеседник агентства.

Строительство мечети началось в сентябре 2020 года на средства благотворителей и неравнодушных людей. В центре села уже возведено двухэтажное здание из кирпича. На данный момент строители завершили практически все наружные работы, покрыта кровля, подведено электричество, водоснабжение, газ, выведена канализация. Начинается устройство отопления и косметический ремонт. Снаружи уже стоит купол, осталось установить полумесяц.

На прилегающей территории проведены подготовительные работы, выровнена земля грунтом. Мечеть назовут именем сподвижника Абдуррахмана ибн Ауфа, который считается одним из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада.

Со строительством мечети ознакомился глава района Ильхам Кашапов в рамках рабочего выезда. Он поручил расширить территорию мечети, поскольку на прилегающей территории планируется установить детскую площадку и общественное пространство для взрослых.

Сейчас верующие собираются на молитвы в мечетях Званки и Старого Шигалеево. «Рядом с селом Новое Шигалеево в сторону Казани находится деревня Званка, в сторону Пестрецов — Старое Шигалеево. В этих селах есть мечети. Верующие собираются там на молитвы. В этом году гает-намаз Курбан-байрам провели в Новом Шигалеево, пришло много людей. И это очень радует», — рассказал имам-хатыб мечети.

По словам Даниса хазрата Багаветдинова, рядом с Новым Шигалеево находятся крупные жилые комплексы, поэтому будущую мечеть будет посещать много верующих, в том числе женщины, для которых отведен отдельный этаж, и дети, которых будут обучать основам ислама.

«Это не обычное здание, а Дом Аллаха. Поэтому подходим к делу максимально ответственно. Здесь будет происходить духовное развитие, духовное успокоение, воспитание детей, получение знаний. Это очень важный объект для мусульман», — отметил имам-хатыб.