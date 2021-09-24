В Пестречинском районе РТ благоустраивают внутрипоселковые и подъездные дороги

Фото, видео: пресс-служба главы Пестречинского района РТ

В Екатериновском сельском поселении Пестречинского района РТ благоустраиваются внутрипоселковые и подъездные дороги. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Последние два года здесь активно строят дороги. В прошлом году на средства гранта проложили дорогу, соединяющую трассу М-7 и Екатериновку на расстоянии 1200 метров. На днях закончили ремонт отрезка в 200 метров на центральной улице Советской в Екатериновке. Также в эти дни ведутся работы по разравниванию дороги до Средних Девлизерей. Работы уже приближаются к концу.

С результатами работ ознакомился глава района Ильхам Кашапов, он высоко оценил дорожное благоустройство в Екатериновском сельском поселении, отметив, что получилась отличная дорога.

«В этом населенном пункте в принципе дорог не было, люди не могли ездить и ходить. Приводя дороги в порядок, строители положили бут, сверху провели щебенение, затем выровняли полотно катком», — рассказали в пресс-службе.

В итоге было завезено и уложено на внутрипоселковые дороги на средства самообложения 200 тонн бута и 117 тонн щебня. Спонсорская помощь района составила 100 тонн щебня. На собственные средства жителей уложили еще 200 тонн щебня.

В рамках выезда Ильхам Кашапов также осмотрел объемы работ по улице Советская села Кулаево. Дорогу будут ремонтировать за счет щебня по программе самообложения и 100 тонн материала предоставляет район. Работы по благоустройству дорог по программе самообложения заканчиваются в селах Шихазда, Уланово и Екатериновка. На днях приступят в населенных пунктах Кулаево, Пановка и Янцевары.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к пяти садовым обществам в Пестречинском районе РТ подведут новые дороги.