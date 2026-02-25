В Пестречинском районе прошел V открытый турнир по хоккею в валенках

Фото: © Рафис Миннахметов

В селе Чита Пестречинского района РТ прошел V открытый турнир по хоккею в валенках. Организатором соревнований выступил Общественно-полезный благотворительный фонд «Терәк-Опора», а идейным вдохновителем и основателем юбилейных состязаний стал Миннур Шамсутдинов.

Участников турнира поприветствовала заместитель руководителя исполнительного комитета района Марина Харитонова. За победу на льду боролись команды из пяти районов Татарстана: Кукморского, Высокогорского, Тюлячинского, Рыбно-Слободского и Пестречинского.

Председатель правления фонда «Терәк-Опора» Мансур Хашимов поблагодарил спортсменов за интересную игру, подчеркнув, что хоккей в валенках является по-настоящему доступным и народным видом спорта. Организаторы также анонсировали расширение географии турнира в 2027 году.

По результатам серии матчей обладателем кубка победителей стала команда из Кукморского района.