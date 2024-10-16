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В Пестречинском районе прокуратура приостановила работу авиационно-технического колледжа
В Пестречинском районе Татарстана в селе Ленино-Кокушкино прокуратура приостановила работу филиала Казанского авиационно-технического колледжа им. П.В. Дементьева.
Прокуратура Пестречинского района провела проверку в колледже и выявила нарушения пожарной безопасности и факт разрушения фасада здания.
Работа колледжа приостановлена до устранения нарушений.
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