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Происшествия 16 октября 2024 11:32

В Пестречинском районе прокуратура приостановила работу авиационно-технического колледжа

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В Пестречинском районе Татарстана в селе Ленино-Кокушкино прокуратура приостановила работу филиала Казанского авиационно-технического колледжа им. П.В. Дементьева.

Прокуратура Пестречинского района провела проверку в колледже и выявила нарушения пожарной безопасности и факт разрушения фасада здания.

Работа колледжа приостановлена до устранения нарушений.

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