В Пестречинском районе при храме открыли центр пробации для бывших заключенных

В Пестречинском районе открылся центр пробации «Благовещение» при храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по РТ. Инициатива направлена на социальную адаптацию бывших заключенных и предупреждение повторных преступлений.

Новый двухэтажный корпус рассчитан на 20 человек. Здесь смогут проживать граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, в рамках закона «О пробации». На территории центра расположены мини-ферма, мастерская, кузня, плотницкая, свинарник, теплицы и большой действующий храм.

Фото: УФСИН по РТ

На церемонии открытия центра присутствовали представители власти, Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и начальник отдела пробации УФСИН РТ Олеся Шафигуллина.

Инициатором проекта стал настоятель храма иеромонах Силуан (Цапин).