В Пестречинском районе РТ появится новый туристический маршрут

В Пестречинском муниципальном районе Татарстана появится новый туристический маршрут. Его логистику и потенциал оценила Ирина Палей – эксперт в области туризма, член Палаты ремесел, экскурсовод. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации района.

«Мы осмотрели имение А. Д. Бланка в музее-заповеднике Ленино-Кокушкино, все родословные захоронения, которые находятся в Черемышева, и Черемышевскую церковь, затем поехали в Альвидино. В деревню Героя СССР Петра Гаврилова можно запускать как единичный турмаршрут для школьников, так и с осмотром экспозиции в музее кряшен. В Кряш-Сердинском сельском поселении мы также осмотрели музей истории татарских кряшен и обговорили экспозицию. В Музее Альвидино мы говорим о подвиге Петра Гаврилова, а также упоминаем о том, что он был крещенный татарин. Далее маршрут продолжится рассказом об истории кряшен, будет представлена театрализация, а гости окунутся в самобытный мир кряшенской культуры», – рассказала начальник отдела культуры Айгуль Хикматуллина.

Также участники встречи пришли к мнению, что можно будет расширить потенциал краеведческого музея. Ирина Палей предложила расширить презентацию в направлении гончарного промысла.

По словам собеседницы агентства, это будет не просто возрождение пестречинской керамики, а заявление как о керамическом центре Татарстана. «На территории Татарии первая керамика появилась именно в нашем районе. Теперь мы рассматриваем возможность создания музея в нашем районе», – отметила она. Также в планах организовать симпозиум керамистов, пригласить со всей России мастеров, чтобы они создавали единую экспозицию, и свои изделия потом оставляли этому музею.

В селе Надеждино экскурсоводы хотят создать фестиваль художников, связав его с фамилией Фешина, и проводить параллельно с фестивалем импрессионистов в Свияжске, таким образом создавая некую коллаборацию с несколькими районами в области искусства.

Площадка музея Бланка в Ленино-Кокушкино рассматривается как возможность проведения фестивалей для подростковых театральных коллективов. «Это будет некий лагерь с лабораториями, мастер-классами, семинарами. Параллельно с обучением ребята будут создавать свои театральные постановки, а в финале будет организован гала-концерт», – рассказала Айгуль Хикматуллина.