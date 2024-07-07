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В Пестречинском районе подушки безопасности спасли жизнь водителю легковушки в ДТП
Сегодня в районе полуночи на 862-м километре трассы М7 в Пестречинском районе РТ произошла серьезная авария.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, возле деревни Нептун водитель фуры MAH столкнулся с легковушкой Hyundai Getz.
В результате столкновения передняя часть легкового автомобиля была сильно повреждена, особенно пострадала водительская сторона. К счастью, как рассказывают очевидцы произошедшего, в автомобиле сработали подушки безопасности, что помогло водителю избежать серьезных травм – он отделался травмой ноги. Его увезли медики скорой помощи.
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