В Пестречинском районе подушки безопасности спасли жизнь водителю легковушки в ДТП

Сегодня в районе полуночи на 862-м километре трассы М7 в Пестречинском районе РТ произошла серьезная авария.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, возле деревни Нептун водитель фуры MAH столкнулся с легковушкой Hyundai Getz.

В результате столкновения передняя часть легкового автомобиля была сильно повреждена, особенно пострадала водительская сторона. К счастью, как рассказывают очевидцы произошедшего, в автомобиле сработали подушки безопасности, что помогло водителю избежать серьезных травм – он отделался травмой ноги. Его увезли медики скорой помощи.