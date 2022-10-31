В Пестречинском районе по самообложению сельчане благоустроили родник «Надежда»

В селе Надеждино Пестречинского района РТ облагородили родник. Работы проводились в рамках программы самообложения. Сельчанам понадобилось чуть больше недели, чтобы привести объект в порядок. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Местный родник давно требовал благоустройства: территория обросла деревьями, бревна сгнили. Работу начали с планировки и уборки.

Далее установили железобетонные кольца, лестницу и перила, сделали навес. Организовали и площадку перед родником, где установили лавочку. Территорию оградили, протяженность составила около 5 метров. На следующий год сельчане планируют защебенить и дорогу к роднику.

Собранные средства вместе с республиканской субсидией составили более 200 тыс. рублей. На них была составлена смета, приобретены материалы и проведены сами работы.

В Татарстане программа самообложения граждан проводится с 2013 года. К каждому собранному жителями поселений рублю республика добавляет еще четыре.