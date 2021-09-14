В Пестречинском районе по программе «Сельский магазин» появятся блочно-модульные пункты

В селах Пестречинского района Татарстана по республиканской программе «Сельский магазин» появятся два блочно-модульных пункта. Сельские магазины возведут в селе Кулаево и деревне Надеждино. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района РТ.

В администрации прошло совещание с представителями Татпотребсоюза и руководителем Пестречинского РАЙПО в целях исполнения поручений Президента РТ Рустама Минниханова по развитию потребительской кооперации.

«В сентябре 2020 года в селах Тагашево и Богородское по программе „Сельский магазин“ были введены в эксплуатацию два блочно-модульных пункта комплексного обслуживания населения. В текущем году планируется построить еще два сельских магазина в селе Кулаево и деревне Надеждино», — отметил собеседник агентства.

Ассортимент магазинов составляет свыше 1,5 тыс. наименований. Большим спросом у местных жителей пользуется собственная продукция. Здесь запущено производство полуфабрикатов из мяса курицы и индейки. Производят котлеты, пельмени, купаты, фарш, сосиски, сардельки, колбасы.

ПК «Пестречинское „РАЙПО“» готовы покупать у местных жителей излишки выращенного урожая, а также собранных дикорастущих плодов, ягод, грибов и лекарственно-технического сырья.

«В малонаселенных пунктах и даже в немалонаселенных пунктах сложно найти помещения под магазины. К тому же не все предприниматели готовы открываться. Поэтому республиканская программа — большое подспорье для сельчан. Пестречинский район активно участвует в данной программе и ежегодно подает заявки», — уточнили в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день в Пестречинском районе РТ функционируют три автолавки, которые в ежедневном режиме обслуживают 35 населенных пунктов района. «Автолавки курсируют по определенному графику, у людей отдаленных населенных пунктов есть возможность приобрести продукты», — добавили в пресс-службе.