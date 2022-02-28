В Пестречинском районе планируется строительство логистического складского комплекса

В 2022 году в Пестречинском районе Татарстана планируется строительство логистического складского комплекса площадью более 100 тыс. квадратных метров, а также площадки для обслуживания грузовых автомобилей, где будет создано 100 рабочих мест. Планами на 2022 год поделился глава муниципалитета Ильхам Кашапов.

«Реализация новых бизнес проектов — важная составляющая в деятельности органов местного самоуправления, так как очень важно расширять налогооблагаемую базу, создавать новые рабочие места», — отметил докладчик.

По словам спикера, на данный момент в процессе реализации находятся проекты по производству строительных материалов и по производству канцелярских ножей в селе Кощаково. В селе Кобяково реализовывается проект по переработке зерновых культур, что в дальнейшем позволит заниматься экспортом данной продукции.

Московская компания «Азбука Качества — Дом брендов» продолжает работы по запуску комплекса по производству молока и молочных продуктов в селе Кулаево. На сегодня проектирование завода завершено, с мая планируется начать строительные работы. Будет создано 250 рабочих мест.

Результатом успешной работы в 2021 году стали следующие проекты по строительству эко-курортного комплекса «Заречье» в Кощаковском сельском поселении. Инфраструктура состоит из комплексов для проведения семинаров, дома приема гостей, организации глэмпингов. Объем инвестиций в реализацию данного проекта составил 20 млн рублей, создано 15 рабочих мест.

В селе Богородское инвестором полностью восстановлено и запущено тепличное хозяйство площадью 1 га для выращивания овощей и цветов, создано 22 рабочих места. В селе Кобяково на участке площадью 40 га занимаются выращиванием плодовых деревьев, ягодных и овощных культур. Построен склад сельскохозяйственной техники, домик фермера, здание насосной станции. Объем инвестиций в данный проект составляет 24 млн рублей, будет создано 15 рабочих мест.

В ЖК «Усадьба Царево» открылся долгожданный торговый комплекс формата ритейл парк «Удача», площадью 4 700 кв. м. В ритейл парке функционирует коворкинг «Smart Space», где любой желающий может арендовать рабочее место.