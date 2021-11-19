К уборке парков в Пестречинском районе привлекут дополнительных работников

Фото: пресс-служба Пестречинского района

В Пестречинском районе Татарстана за парками, благоустроенными по национальным и республиканским проектам, в зимний период будут ухаживать дополнительные работники. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В Пестречинском районе по нацпроектам благоустроены четыре парка — в Кощакове, Ленино-Кокушкине, Шалях, Богородском. Средства на заработную плату работникам выделены из местного бюджета. Необходимость в работниках возникла еще летом, так как парки есть и у них достаточно большие площади, а рабочих у сельских поселений не было. Поэтому летом исполком района впервые нанял дополнительных людей для работы на общественных пространствах: они поливали, косили газон, высаживали кустарники, следили за малыми архитектурными формами. Зимой рабочие будут убирать парки от снега, следить за оборудованием, очищать территорию от мусора», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Накануне на совещании в Пестречинском районе представители разных ведомств и организаций обсудили подготовку дорог к зимнему периоду. Совещание провел глава района Ильхам Кашапов.

«С приходом зимы одной из самых актуальных проблем становится уборка снега. От качества уборки зависят комфорт проживания и безопасность», — отметил он.

К уборке снега в Пестречинском районе привлекут спецтехнику: три трактора «МТЗ 82», один грейдер «ДЗ 122», эскалатор-погрузчик «ELAZ BL 880 », два грузовых самосвала на 20 тонн, «КАМАЗ» с пескоразбрасывателем, а также мини-погрузчики.

По словам замруководителя исполкома Пестречинского района Рамиля Шайхутдинова, после снегопадов в первую очередь будут очищаться подъездные пути к социальным объектам — это школы, детские сады, больница, магазины. Далее очищаются основные, потом второстепенные улицы. Ответственность за данные работы возложена на сельские поселения. Семь управляющих компаний будут убирать придомовые территории многоквартирных домов, которые расположены в Пановском, Пестречинском, Кощаковском, Шигалеевском, Кулаевском сельских поселениях.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.