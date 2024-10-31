В Пестречинском районе открыли мемориальную доску в память о военном

В Татарско-Ходяшевской школе Пестречинского района открыли мемориальную доску Ниязу Зиннатуллину, который отдал свою жизнь за Родину.

В открытии приняли участие глава района Раис Сулейманов, ветеран военной службы Фарид Валеев, мама и сестра Нияза, родные и друзья.

«Наверное, единственное, что может смягчить боль утраты, это наша память. Это наше с вами понимание того, что эта жертва была не напрасна. Он погиб во имя жизни других, во имя свободы и мира. Выражаю огромную благодарность Вам, Фирдавес Исламовна, за сына — настоящего патриота своей страны», — отметил Сулейманов в своем выступлении.

Глава района подчеркнул, что на примере военного будет воспитываться молодое поколение.

«Чтобы дети помнили, что в этой школе учился герой, чтобы помнили, что этот молодой человек отдал жизнь за то, чтобы у нас над головами было мирное небо», — сказал Сулейманов.

Нияз Зиннатуллин погиб 2 июня 2024 года, награжден орденом Мужества посмертно.