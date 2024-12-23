В Пестречинском районе открыли две мемориальные доски героям СВО

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В Кулаевской школе Пестречинского района РТ открыли мемориальные доски в память о двух выпускниках, участниках СВО — Алмаза Кабирова и Максима Степанова. Оба были ранены и вернулись к сослуживцам после реабилитации, но позже погибли при выполнении боевых задач. Алмаза не стало 4 декабря 2023 года, Максима — 8 апреля 2024 года.

В митинге, посвященном памяти военнослужащих, приняла участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина. Она подчеркнула, что современное поколение — это такие же патриоты, как и их предки.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Часто говорят: „Времена другие, другая молодежь“. Да, времена меняются. А люди остаются теми же. Поэтому неудивительно, что те мальчишки, которые бегали по этим коридорам, учились в этой школе, когда возникла необходимость, не задумываясь, встали на защиту своих семей, своей страны», — отметила она.

Алмаз Кабиров родился в Верхнеуслонском районе. Будучи маленьким, переехал с родителями в пестречинскую деревню Карповка.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

После школы поступил в Автотранспортный техникум, затем отслужил в армии в ракетных войсках. Позже работал каменщиком, увлекался спортом, был капитаном молодежной волейбольной команды. На СВО служил стрелком.

Награжден медалью «За храбрость» второй степени и «Орденом Мужества» посмертно.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Максим Степанов родился в селе Кулаево. Окончив Московское высшее военное командное училище, служил старшим лейтенантом в воинских частях Москвы.

После свадьбы мужчина жил в Казани, воспитывал сына и двух дочерей. На СВО командовал башкирским мотострелковым батальоном и был награжден «Медалью Суворова».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Гузель Удачина в рамках своего рабочего визита в Пестречинский район также провела совещание по вопросам оказания муниципальных мер поддержки и помощи участникам СВО, посетила стационар Пестречинской центральной районной больницы, где ознакомилась с организацией медицинской и психологической помощи, встретилась с ветеранами боевых действий.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой