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В Пестречинском районе открыли две мемориальные доски героям СВО
В Кулаевской школе Пестречинского района РТ открыли мемориальные доски в память о двух выпускниках, участниках СВО — Алмаза Кабирова и Максима Степанова. Оба были ранены и вернулись к сослуживцам после реабилитации, но позже погибли при выполнении боевых задач. Алмаза не стало 4 декабря 2023 года, Максима — 8 апреля 2024 года.
В митинге, посвященном памяти военнослужащих, приняла участие руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане Гузель Удачина. Она подчеркнула, что современное поколение — это такие же патриоты, как и их предки.
«Часто говорят: „Времена другие, другая молодежь“. Да, времена меняются. А люди остаются теми же. Поэтому неудивительно, что те мальчишки, которые бегали по этим коридорам, учились в этой школе, когда возникла необходимость, не задумываясь, встали на защиту своих семей, своей страны», — отметила она.
Алмаз Кабиров родился в Верхнеуслонском районе. Будучи маленьким, переехал с родителями в пестречинскую деревню Карповка.
После школы поступил в Автотранспортный техникум, затем отслужил в армии в ракетных войсках. Позже работал каменщиком, увлекался спортом, был капитаном молодежной волейбольной команды. На СВО служил стрелком.
Награжден медалью «За храбрость» второй степени и «Орденом Мужества» посмертно.
Максим Степанов родился в селе Кулаево. Окончив Московское высшее военное командное училище, служил старшим лейтенантом в воинских частях Москвы.
После свадьбы мужчина жил в Казани, воспитывал сына и двух дочерей. На СВО командовал башкирским мотострелковым батальоном и был награжден «Медалью Суворова».
Гузель Удачина в рамках своего рабочего визита в Пестречинский район также провела совещание по вопросам оказания муниципальных мер поддержки и помощи участникам СВО, посетила стационар Пестречинской центральной районной больницы, где ознакомилась с организацией медицинской и психологической помощи, встретилась с ветеранами боевых действий.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой
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