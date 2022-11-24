В Пестречинском районе откроется маслосырзавод за 2,5 млрд рублей

В селе Кулаево Пестречинского района Татарстана откроется маслосырзавод компании «Азбука Качества — Дом брендов» с созданием 225 рабочих мест. Объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей. Изменена категория земельного участка, он передан в собственность, завершено проектирование. О развитии новых инвестиционных проектов на XXVII заседании Совета района рассказал и. о. руководителя исполкома муниципалитета Альберт Сабитов.

В селе Кощаково инвестором выкуплен участок для завода по производству техники, оборудования и запчастей для сельскохозяйственной и строительной отрасли (компания АО «Кулонстрой»). Объем инвестиций — 580 млн рублей. Будет создано 200 рабочих мест.

В этом же селе появится производство строительных инструментов (компания ООО «Поволжье инструмент»). Объем инвестиций — 31 млн. рублей. Будет создано 18 рабочих мест. Изменена категория земельного участка, он передан в аренду, частично подведены коммуникации. Инвестор приступил к строительно-монтажным работам.

Компания «ДСК Арт-строй» занимается реализацией проекта по строительству асфальтобетонного завода в селе Арышхазда. Планируемый объем инвестиций составляет 80 млн рублей. Будет создано 15 рабочих мест. Земельный участок инвесторам передан. Рабочие приступили к строительно-монтажным работам.

Кроме того, в селе Кобяково реализуется проект по переработке зерновых культур для поставки в зарубежные страны (ООО «Альтаир»). Объем инвестиций равняется 31 млн. рублей. Будет создано 12 рабочих мест.

Экокурортный комплекс «Yurt resort», находящийся в Кощаковском сельском поселении, в октябре 2022 года получил поддержку от Госкомитета по туризму в размере 336 тыс. рублей для приобретения туристского оборудования, включая детские комплексы. Сроки реализации проекта — 2022-2023 года.

«Что касается этого года, то за девять месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 10 млрд 437 млн рублей против 8 млрд 949 млн рублей за 9 месяцев 2021 года. Прирост — 16%», — заключил докладчик.