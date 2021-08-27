В Пестречинском районе объявлен кастинг на съемки фильма «Микулай» с Виктором Сухоруковым

На фото по центру: Ильхам Кашапов, слева – Ильшат Рахимбай

Фото предоставлено пресс-службой Пестречинского района РТ

В Пестречинском районе Татарстана состоятся съемки фильма «Микулай» с Виктором Сухоруковым в главной роли. Старт съемок, который пройдет в одной из кряшенских деревень района, запланирован на сентябрь. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В райцентре Пестрецы состоялась встреча главы района Ильхама Кашапова со съемочной бригадой и режиссером картины Ильшатом Рахимбаем, после которой стало известно, что для местных жителей проведут отбор на участие в массовых сценах.

«31 августа в 14.00 в районном доме культуры в селе Пестрецы пройдет кастинг желающих снятся в эпизодах фильма. Быть профессиональным актером не нужно. Приглашаются молодые люди и девушки в возрасте 15 —18 лет, а также взрослые в возрасте от 40 до 60 лет», — отметили в пресс-службе.

По сюжету, в заброшенной кряшенской деревне живет старик по имени Микулай. Вместо односельчан он смастерил кукол из подручных материалов: у него есть юная беременная жена, родители, бесконечно уважающие его односельчане. Но однажды в деревню приходит мужчина, который утверждает, что он — сын Микулая, и идеальный мир героя начинает рушиться, обнажая страшную реальность.

Сценарий фильма основан на одноименной пьесе писателя и драматурга Мансура Гилязова, которая уже ставилась в нескольких театрах Татарстана и стран СНГ, в том числе в татарском театре юного зрителя имени Г. Кариева и Бугульминском драмтеатре им. Баталова.

Планируется, что в будущем психологическом триллере главную роль сыграет народный артист России Виктор Сухоруков, известный по ролям в «Антикиллере», «Физруке», «Овсянках» и многих других картинах. На участие в фильме дали согласие еще три известных актера — Иван Добронравов, Екатерина Агеева и Варвара Шмыкова. Оператором фильма выступит уроженец Казани — Юрий Данилов.

Режиссером и продюсером выступит фильма Ильшат Рахимбай, снявший музыкальную комедию «Эпипэ», короткометражные фильмы под названием «Представь», «Не верю» и другие.