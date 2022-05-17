В Пестречинском районе началась подготовка площадки для бюста Героя СССР Петра Гаврилова

Бюст Героя Советского Союза Петра Гаврилова установят в его родной деревне Альвидино в Пестречинском районе Татарстана. На сегодняшний день проводятся работы по подготовке площадки, о чем «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

На месте побывал глава района Ильхам Кашапов. Он и эти специалисты распланировали эту территорию с учетом перспективного развития, обсудили вопросы озеленения.

Бюст бойца, который создан по эскизу победителя конкурса от Министерства культуры РТ Артура Давыдова, появится рядом с музеем Героя СССР Петра Гаврилова.

«В прошлом году Министерство культуры Татарстана объявило конкурс на эскизный проект бюста Петра Гаврилова. После конкурсного отбора определился победитель — архитектор Артур Давыдов. В прошлом году во время фестиваля „Военные игры Элбэден“ он приезжал, примерно слепил небольшой бюст, и эксперты его осмотрели. Сегодня бюст готов на 70%», — рассказала научный сотрудник музея Лейсан Шайхутдинова.

Майор Петр Гаврилов руководил обороной Восточного форта Брестской крепости. На 30-й день обороны, когда в живых остались всего несколько человек, он отдал приказ прорываться из крепости по отдельности в разных направлениях. Раненым попал в плен. Его стойкость поразила нацистов настолько, что немецкий генерал приказал отправить храброго русского в госпиталь. До мая 1945-го Гаврилов содержался в лагерях Хаммельбург и Равенсбрюк. Петр Гаврилов ушел из жизни 26 января 1979 года. Похоронен в Бресте. Имя героя носят улицы в Казани, Бресте, Краснодаре и Пестрецах.

Поручение установить бюст участника обороны Брестской крепости дал Президент Татарстана Рустам Минниханов.