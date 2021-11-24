В Пестречинском районе на театральной неделе актеры представят шесть спектаклей

Фото: Отдел культуры Пестречинского района РТ

В райцентре Пестрецы проходит театральная неделя, в рамках которой шесть театральных коллективов из сельских клубов представят зрителям шесть спектаклей. В этом году мероприятие посвящено памяти народного артиста Татарстана, уроженца села Конь Пестречинского района Айдара Хафизова (1943 — 2020). Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«В этом году в театральной неделе принимает участие шесть коллективов. Традиционно неделя завершится показом спектакля народного театра „Балкыш“», — поделилась с агентством пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Театральная неделя проводится третий год подряд, инициатива принадлежит главе района Ильхаму Кашапову. Он поручил возрождать народные театры, а зрителей вовлекать в культурную среду. Идея пришлась по вкусу и артистам, и зрителям, а Отдел культуры разработал проект под названием «Театральный марафон».

На этой неделе показы прошли уже в Читинском, Конском, Кобяковском сельских поселениях. По словам собеседницы агентства, актеры представили очень интересные постановки.

«Театральные коллективы уже давно вышли за рамки района, ими заинтересовались наши „соседи“, приглашают их выступить. В прошлом году несколько коллективов гастролировали», — поделилась Ляйсан Мифтахова.

Помимо этого, в этом году «Театральный марафон» прошел модерацию «Пушкинской карты». В зрительных залах выделяется отдельные ряды для держателей этих карт.

Показы спектаклей проходят при соблюдении всех требований Роспотребнадзора: соблюдение масочного режима, социальной дистанции, рассадки зрителей, вход осуществляется по QR-кодам. Для тех, кто не может пройти на спектакли, организована трансляция.