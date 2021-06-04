В Пестречинском районе на могиле красноармейца, опознанного по ложке, установили памятник

В деревне Нептун Пестречинского района Татарстана на могиле красноармейца Махмута Сунгатуллина установили памятник. Событие состоялось при участии главы района Ильхама Кашапова, военного комиссара Владимира Гузича, родственников, религиозных деятелей, местных жителей, родственников и школьников.

Останки младшего сержанта Махмута Сунгатуллина, который пропал без вести в 1942 году на подступах к Сталинграду, были обнаружены в прошлом году. Личность удалось установить благодаря ложке, на которой было выцарапано имя. Все найденное передали татарстанским поисковикам. Они вышли на связь с родственниками, и те захоронили героя. Уже почти год, как он покоится в деревне Нептун рядом со своими предками.

Глава района Ильхам Кашапов, обращаясь к присутствующим, напомнил, что 76 лет назад закончилась Великая Отечественная война, и время лишь усиливает важность совершенного советским народом подвига.

«Живет уже четвертое поколение людей, не знающих тягот и ужасов военных лет. Пройдут еще годы, но в сердцах жителей нашего района сохранится память о подвиге наших прадедов, дедов и отцов. Наша задача не забывать о них, помнить какой ценой была завоевано победа. За этой победой жизни и судьбы миллионы советских людей», — произнес глава района.

Кашапов уточнил, что поисковые работы продолжаются и по сей день. «Это большое дело, ведь семьям важно знать о судьбе своего родственника — отца, деда, прадеда. Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Каждый погибший на этой войне должен быть найден и похоронен со всеми почестями. Наше будущее поколение должно знать своих героев. Мы будем продолжать эту работу и сделаем все зависящее от нас», — сказал глава муниципалитета.

По информации «Пестрецы-информ», в семье Сунгатуллиных росли семеро детей: пять дочерей и два сына. Самого младшего звали Махмут, в 1941 году ему исполнилось 18 лет, после мобилизации он отправился на фронт.

В августе 1942 года немцы шли на Сталинград, и младший сержант Сунгатуллин вместе с тысячами других красноармейцев встал на их пути. В результате наступления врага дивизия, где он служил, была окружена и практически полностью уничтожена, из почти 15 тыс. личного состава остались в живых около 300 человек. В родительском доме Махмута получили весть о том, что он «пропал без вести». Однако родственники не смирились с потерей, всегда помнили и читали о них молитвы.

Теперь благодаря меценату Ильназу Муллагалиеву на могиле героя установили памятник.

Из Пестречинского района Татарстана на фронт ушли 7 785 человек, из них 5685 земляка погибли.