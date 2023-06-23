Видео: в Татарстане готовятся к Всероссийскому фестивалю реконструкции «Элбэдэн»

Завтра, 24 июня, в селе Альвидино Пестречинского района откроется V Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». В нем задействуют более 300 участников клубов военно-исторической реконструкции из различных регионов России. Подготовка к фестивалю вышла на финишную прямую – завершается работа с декорациями, сообщают организаторы.

Всего планируется организовать три исторические реконструкции. Основной темой всех площадок станет путь становления советского офицера Петра Гаврилова – от рядового добровольца Красной Армии в гражданскую войну до легендарного майора, возглавившего оборону Восточного форта Брестской крепости в 1941году.

Впервые в этом году по мотивам воспоминаний героя войны воссоздадут бои 2-й Азинской дивизии, проходившие на северо-востоке Татарстана с 1918 по 1919 годы. Кроме того, участники фестиваля реконструируют некоторые фрагменты первых часов Великой Отечественной войны, форсирование войсками Вермахта РККА реки Западный Буг и нападение на Брестскую крепость. В исполнении реконструкции задействуют кавалерию, историческую технику и авиацию.

Организаторы уделяют внимание каждой детали – экипировке, оружию, технике, чтобы максимально реалистично воссоздать картину тех сражений. Сегодня на площадке фестиваля убирают территорию и делают другие последние штрихи.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней – 24 и 25 июня.