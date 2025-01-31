В Пестречинском районе экс-главу отдела по вопросам миграции подозревают во взятках

Бывший начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Пестречинскому району предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Следствие утверждает, что в 2021-2022 годах обвиняемый брал взятки за помощь в фиктивной регистрации иностранцев в своих квартирах. На самом деле иностранцы там не жили. Всего было зарегистрировано 77 человек, а общая сумма взяток составила около 65 тысяч рублей.

Кроме того, следствие выяснило, что начальник отдела получил 10 тыс. рублей за якобы несоставление протокола о нарушении миграционных правил. Однако на самом деле этот человек не мог быть привлечен к отвественности из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Дело с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.