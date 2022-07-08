В Пестречинском районе награждена единственная семья с 70-летним «стажем»

В День семьи, любви и верности семья Алексея и Прасковьи Макаровых из села Новое Шигалеево Пестречинского района Татарстана получила медаль «За любовь и верность». Награду вручал глава района Ильхам Кашапов.

«Они единственная в Пестречинском районе супружеская пара, прожившая вместе 70 лет», — уточнили «Татар-информу» в администрации муниципалитета.

Практически всю жизнь Прасковья Макарова работала в медицинском пункте санитаркой, а ее супруг — ветеринарным фельдшером в колхозе, позже был бригадиром животноводческой фермы. Супруги всегда трудились добросовестно, отношение к работе у них было серьезное и основательное.

Глава семейства многократно являлся победителем социалистического соревнования, награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, знаком «Ударник коммунистического труда». Участник Великой Отечественной войны.

Алексей и Прасковья Макаровы воспитали четверых детей. Сегодня общением их радуют семь внуков и семеро правнуков.

«Каждую семью поздравляю со ставшим уже популярным праздником — Днем семьи, любви и верности! Берегите свои семьи, уделяйте им больше времени и внимания!» — отметил глава района.

Идея празднования Дня семьи, любви и верности возникла у жителей Мурома — в этом городе покоятся мощи святых князя Петра и княгини Февронии. В 2008 году идею широкого празднования поддержали общественные организации. Совет Федерации, Государственная Дума одобрили это предложение. 28 июня 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому 8 июля — День семьи, любви и верности — стал официальным праздником. В честь этого праздника учреждена медаль «За любовь и верность», которая вручается образцовым семьям, которые прожили вместе более 30 лет.