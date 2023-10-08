В Пестречинском районе более ста детей растут у приемных родителей

Фото: © Алиса Шарафеева

В Молодежном центре села Ленино-Кокушкино Пестречинского района Татарстана состоялся I республиканский слет руководителей клубов приемных семей РОО «Мы вместе!» РТ.

«Не только в крупных городах, но и в районах республики проводится огромная работа по нашей части. Поэтому мы не случайно выбрали место проведения нашего Слета в муниципальном центре», — рассказала руководитель РОО приемных семей РТ «Мы вместе!» Светлана Елакова.

Первый клуб приемных семей в республике появился еще в 2019 году. Сейчас по всему Татарстану работают 13 таких клубов.

Фото: © Алиса Шарафеева

В Пестречинском районе клуб замещающих семей заработал в 2022 году. Руководитель отдела опеки и попечительства района Наталья Гайнуллова отметила, что на сегодняшний день в нем состоят 28 семей. Всего в Пестречинском районе более 100 детей растут у опекунов и приемных родителей.

«Первое, что хотелось бы сказать вам — это огромные слова благодарности. Спасибо вам огромное за то, что вы выполняете такую миссию. Кроме собственных детей в семье, вы берете еще на воспитание, чтобы каждому ребенку дать путевку в жизнь», — отметила заместитель главы района Венера Игнатьева.

Подобные клубы необходимы для объединения родителей ради взаимоподдержки и взаимопомощи, а также для организации совместных мероприятий, детского досуга, оказания психологических и юридических консультаций.

Фото: © Алиса Шарафеева

При помощи Региональной общественной организации приемных семей Татарстана летом стартовал проект передвижной фотовыставки «МамаПапаЕсть». Благодаря этому проекту 11 детей уже нашли себе родителей.

Во время слета обсуждались проблемы вторичного сиротства, медицинского обследования и дальнейшего лечения детей-сирот, психологической поддержки детей и замещающих семей, улучшений жилищных условий. По каждой теме руководители клубов со всей республики делились своим опытом.