В Пестречинском районе прошли тестовые заезды «Шелкового пути»

Сегодня близ села Шали в Пестречинском районе Татарстана состоялись тестовые заезды в рамках ралли «Шелковый путь». На 14 километровой трассе команды испытали свою технику на готовность к старту. Церемония официального начала гонки состоится 6 июля в Казани.

По словам пятикратного победителя «Ралли Дакар» Эдуарда Николаева, такие заезды важны не только для техники, но и для самих пилотов.

Фото: Алиса Шарафеева

«Участники приехали из разных городов России и других стран. У кого-то техника ехала на прицепе, кто-то своим ходом. Поэтому во время тестовых заездов мы еще раз настраиваем технику: проверяем тормоза, рулевки, налаживаем контакт с командой. Это дает разогреться и нам, и технике», — объяснил самый титулованный пилот команды «КАМАЗ-мастер».

На тестовом старте побывали и заграничные участники. Руководитель белорусской команды и один из ее пилотов Сергей Вязович не пропустил ни одного старта с 2010 года. От команды «КАМАЗ-мастер» их техника отличается капотной конфигурацией. По его словам, ралли-рейды всегда проходят в тяжелых условиях, поэтому к каждому старту команда готовится очень тщательно.

Фото: Алиса Шарафеева

«В этом году нам предстоит девятидневная гонка. Учитывая погодные условия и рельефы новых регионов, продумываем план, насколько быстро мы сможем доехать до финиша. У нас будет круговой этап», — поделился Сергей Вязович.

В 2017 году на этой территории уже был дан старт скоростному участку ралли «Шелковый путь». Тогда трасса была усложнена грязью и скользким черноземом. В этот раз во время официального старта команды не будут проезжать Пестречинский район.

Фото: Алиса Шарафеева

Тринадцатое Международное ралли „Шелковый путь“ пройдет с 5 по 15 июля, церемония старта состоится 6 июля на площади Тысячелетия в Казани. Участников ждут девять этапов, заключительный из которых приведет их 15 июля в Москву. Крупнейшая гонка Евразии в этом году пройдет по маршруту длиной 5 228 километров.