В Пестречинском районе артисты пришли на избирательный участок в кряшенских костюмах

фото: газета «Вперед»

В Пестречинском районе Татарстана в голосовании на выборах депутатов Госдумы принял участие кряшенский фольклорный ансамбль «Чулпы». Артисты находятся в деревне Толкияз, где проходят съемки кинофильма «Микулай», сообщает газета «Вперед».

«Мы сегодня едем на сьемку. Но по пути решили вместе зайти на избирательный участок в своих красивых национальных нарядах», — рассказала участница ансамбля Лера Карташова.

Творческий коллектив с нетерпением ожидает выхода картины, артисты с удовольствием решили попробовать себя в новом амплуа.

«Почему бы нам не мелькнуть на экранах? Это очень интересно и необычно, нам нравится», — поделилась Ольга Харитонова, которая исполняет в фильме роль мамы главного героя.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что в Пестречинском районе стартовали съемки фильма с участием Сухорукова и Добронравова.