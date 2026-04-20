В Пестречинском районе 82 школьника вступили в ряды юннатов

Фото: пресс-служба МЭПР РТ

В лицее имени Героя Советского Союза Г.К. Камалеева в селе Новое Шигалеево Пестречинского района прошла церемония посвящения школьников в юннаты, сообщили в пресс-службе МЭПР РТ.

Ребят приветствовали начальник управления минерально-сырьевых и водных ресурсов Министерства экологии Наиль Назаров, ведущий специалист отдела экологического просвещения Гузель Идрисова и руководитель Молодежного отделения Русского географического общества в Татарстане Рустам Фархуллин.

Сотрудники ведомства обратились к юным экологам со словами напутствия и пожелали им успехов в изучении и сохранении природы родного края. В этот день в ряды юных натуралистов вступили 82 школьника – будущие защитники окружающей среды и исследователи природных богатств Татарстана.

С 2018 года Министерство экологии и природных ресурсов РТ совместно с региональным отделением Русского географического общества ведет работу по вовлечению школьников в движение юных натуралистов. На сегодня в Татарстане насчитывается порядка трех тысяч юннатов.