В Пестречинском МФЦ назвали самые востребованные услуги у жителей района

В 2021 году Пестречинским филиалом МФЦ было оказано 126 059 услуг. В пятерке наиболее востребованных оказались в основном услуги федеральных органов, по которым поступают сотни тысяч обращений. Об этом на районной планерке сообщила начальник Пестречинского филиала Резида Миронова.

«Как видно из статистики, услуги Росреестра все еще являются наиболее востребованными в МФЦ. Также востребованными остаются услуги налоговой службы (по получению налоговых уведомлений о задолженности) и услуги МВД. В прошлом году рекордсменом по резкому увеличению спроса стала услуга ЕСИА (регистрация на портале госуслуг Российской Федерации, подтверждение учетной записи, а также восстановление паролей)», — отметила спикер.

По муниципальным услугам Пестречинского района, в частности по отделу строительства, архитектуры и ЖКХ, также увеличилось число обращений. Наиболее востребованными стали услуга по подготовке градостроительного плана земельного участка и по направлению уведомлений о планируемом строительстве.

«Хочется также отметить увеличение обращений по услуге по постановке на учет и зачисление детей в детские сады. По соотношению с 2020 годом увеличение произошло на 561 обращение», — рассказала Резида Миронова.