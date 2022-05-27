В пестречинском лагере «Чайка» началась подготовка к приему детей

В детском оздоровительном лагере «Чайка» в Пестречинском районе Татарстана началась подготовка к приему детей на летний отдых. Первая смена заедет туда 12 июня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального района.

«На сегодняшний день проведено благоустройство территории, санитарная рубка деревьев на территории, вырубка сухих деревьев, организация противопожарных минерализованных полос, также проведена дератизационная обработка всех строений. Непосредственно перед заездом будет проведен обкос травы и противоклещевая обработка территории лагеря», — уточнила начальник отдела по делам молодежи и спорта Марина Кузнецова.

Помимо этого, заключены договоры на вывоз твердых и жидких бытовых отходов, централизованную стирку белья, камерную дезинфекцию постельных принадлежностей, оказание медицинских услуг. В целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения, автоматическая противопожарная сигнализация и кнопка тревожной сигнализации, усилен контроль за пропускным режимом.

На территории Пестречинского района действует один муниципальный лагерь «Чайка», где отдыхают дети в возрасте с шести до 15 лет. В этом году запланированы три стационарные смены и две смены палаточного типа, которые пройдут в августе. В общей сложности здесь отдохнут до полутысячи детей.

С 1 по 25 июня в шести школах района будет организована работа пришкольных лагерей с дневным пребыванием, где отдохнут 434 ученика. С 1 по 21 июля в шести школах района будут открыты лагеря труда и отдыха, которые охватят 200 учащихся.

Кроме того, для организации досуга детей и молодежи с 2 июня по 26 августа начнут работу шесть досуговых площадок в селе Пестрецы и одна в селе Ленино Кокушкино с общим охватом в 1,2 тыс. человек.