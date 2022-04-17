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Ру Тат
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Общество
17 апреля 2022  02:31
Эльза Кузнецова

В Пестречинской школе-интернате для особенных детей появится детская площадка

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В Пестречинской школе-интернате для особенных детей появится детская площадка

В Пестречинской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья намерены построить детскую площадку. Новое пространство планируется оборудовать качелями, песочницей, столом со скамьями, игровым комплексом, качалкой-балансиром. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Идея возникла у представителей благотворительного общества АНО «Азбука жизни». Представители фонда сразу взялись за ее реализацию в рамках своего проекта «Счастливое будущее». Они объявили сбор средств. 

Активисты встретились с главой района Ильхамом Кашаповым. Он заверил, что администрация поддержит эту инициативу. Сам глава района осмотрел территорию и выбрал земельный участок для будущего объекта. Детскую площадку построят на территории школы. Дано поручение разработать проект размещения игрового оборудования.

«Предстоит собрать более 520 тыс. рублей. Команда проекта просит всех неравнодушных принять участие в благотворительной акции», — отметила пресс-секретарь района Ляйсан Мифтахова. 

Кроме того, в этом году при помощи этого благотворительного общества в коррекционной школе появился компьютерный класс.

Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.

#пестречинский район
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