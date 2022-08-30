news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Транспорт
30 августа 2022  05:47

В Пестречинком районе из-за ремонта на месяц закроется дорога Казань – Шемордан

news_top_970_100

В Пестречинком районе Татарстана с 15 сентября закроется для движения транспорта автомобильная дорога Казань – Шемордан, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

Временное ограничение движения будет действовать до 15 октября. «На этот период запланирован ремонт участка дороги с 38,6 по 43,2 км», – пояснили в министерстве.

Водители смогут совершить объезд по автодорогам Старое Шигалеево – Пестрецы, Старое Шигалеево – Пестрецы – Ленино-Кокушкино.

Автомобилистов просят быть внимательными и заранее планировать свой маршрут.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100