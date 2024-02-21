В Пестрецах военнослужащий СВО женился накануне своего отъезда

Фото: Люция Сиразеева

Александр и Юлия познакомились 13 лет назад в Санкт-Петербурге. Вместе работали: она — проводницей, он — мотористом на пассажирском теплоходе. Сегодня у них растут два сына: старшему 11 лет, младшему 4 года. Их отец заключил контракт о прохождении военной службы, а за день до отъезда официально зарегистрировал брак с любимой женщиной. Супруги вместе с детьми полгода назад обосновались в селе Кощаково — на малой родине жены. Раньше жили в Ярославской области.

«Я это решение принял уже где-то полгода назад. Почему бы не поехать? У меня там служат знакомые, товарищи. Все, слава Богу, живы и здоровы. Конечно, есть волнение. Но настроение боевое», — рассказал Александр.

14 лет назад он проходил службу в армии в Москве в ракетных войсках, по званию он младший сержант.

На церемонии бракосочетания пары присутствовал глава района Ильхам Кашапов. Он первым поздравил молодоженов.

Фото: Люция Сиразеева

«Крепкие семьи — это процветание нашей малой родины и всей России. С началом Специальной военной операции многие мужчины нашей страны приняли для себя непростое, но очень важное решение встать на защиту Отчизны. Среди них и вы, Александр. Ваше решение достойно уважения. Хочу пожелать вам терпения, сил и мужества на боевом пути. Самое главное, не забывайте о том, что за вами стоит вся страна, народ, который вас поддерживает и уважает», — подчеркнул Ильхам Кашапов.

Официальную регистрацию семейного союза провела начальник отдела ЗАГС Пестречинского района Рашида Сахабиева. Она вручила свидетельство о заключении брака главе семьи.

Фото: Люция Сиразеева

«Это единственный документ, который вручается один на двоих. Берегите его, а вместе с ним сохраняйте свою любовь на долгие-долгие годы», — пожелала она.

День свадьбы супруги проведут в узком семейном кругу, а уже завтра мужу и жене придется расстаться на время, потому что муж уезжает на службу.

«Пока до конца не понимаю, каково это, когда он будет там, а я здесь. Но я, конечно, буду ждать его», — говорит Юлия.

Напомним, Указом Президента России Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи.

Фото: Люция Сиразеева

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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