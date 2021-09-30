В Пестрецах в преддверии переписи пройдет проверка домов и обучение контролеров

В Пестрецах 1 октября состоится обучение контролеров, которые примут участие в проведении Всероссийской переписи населения. До 15 октября в муниципалитете также будет организована переписная проверка всех новых помещений и домов, появившихся после составления оргплана, где во время переписи могут находиться люди. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала уполномоченный по переписи населения в Пестречинском районе Наиля Зиганшина, которая и будет обучать контролеров.

«По презентации при помощи планшетов обучатся 14 контролеров, которые далее будут работать с 89 переписчиками. Кроме того, до 15 октября проводится переписная проверка на наличие новых домов, где могут проживать местные жители. Оргплан составлялся на 2020 год, на который и была изначально запланирована перепись. За это время в районе возведены новые жилые дома, в том числе и многоквартирные. Район в связи с близостью к столице республики сильно разрастается — особенно это наблюдается в деревне Куюки, Шигалеевском сельском поселении. В свою программу на планшете мы должны включить новые дома, чтобы переписать всех людей, проживающих в них, и никого не пропустить. Для предпереписной проверки на планшете устанавливается специальная программа, которая в режиме онлайн внесет все новые данные и даже геолокацию этих помещений», — отметила собеседница агентства.

Сейчас в Пестречинском районе РТ ожидается поставка средств индивидуальной защиты. Каждый переписчик получит планшет, маску, перчатки и санитайзеры, влажные салфетки, жилет и шарф с символикой, портфель для планшета, налобный фонарь, телефонную sim-карту.

Наиля Зиганшина проводила перепись населения в Пестречинском районе в 2010 году. По ее словам, главное отличие нынешнего масштабного мероприятия — цифровой формат, который позволит исключить ошибку и более оперативно получить данные.

Чтобы принять участие в переписи, необходимо на сайте госуслуг выбрать услугу «Пройти перепись населения» и заполнить ответы на вопросы, а также переписать себя и свое домохозяйство. После завершения переписи на телефон или почту придет QR-код на домохозяйство и каждого члена семьи. Их необходимо предъявить переписчику, который придет к вам домой.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Данные переписи необходимы для планирования будущего всей страны и каждого жителя России. Предполагается, что участие в мероприятии примут все россияне, включая находящихся в заграничных командировках, на учебе, отдыхе и лечении. Переписаться могут также иностранцы из ближнего и дальнего зарубежья, живущие на территории страны год и более.

Ранее заработала горячая линия Всероссийской переписи населения, о чем сообщало ИА «Татар-информ».