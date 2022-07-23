В Пестрецах скончался участник Великой Отечественной войны Михаил Козлов

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Сегодня ночью в Петрецах на 94-м году жизни умер участник Великой Отечественной войны Михаил Козлов. Соболезнования родным и родственникам скончавшегося выразил глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

«Большая потеря для всего нашего района — сегодня умер участник Великой Отечественной войны Михаил Васильевич Козлов. Он проживал в селе Пестрецы. В ноябре этого года Михаилу Васильевичу исполнилось бы 94 года. Это последняя моя фотография с ним, сделанная в преддверии Дня Победы. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ветерана... Скорбим вместе с вами», — говорится в соболезновании.

Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, время и место прощания с ветераном станут известны позже.

Михаил Козлов отправился на фронт в 1944 году в возрасте 17 лет. До конца войны он прослужил в составе одного из пулеметных полков, затем занимался разминированием территорий между Ленинградом и Мурманском. После войны окончил педагогический институт и вернулся в родной район. Здесь на протяжении 35 лет он работал учителем химии, биологии и немецкого языка.

В администрации района сообщили, что на сегодняшний день в Пестречинском районе РТ проживают 120 тружеников тыла, 39 вдов и семь участников войны.