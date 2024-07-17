В Пестрецах торжественно открыли новую производственно-административную базу

Фото: пресс-служба АО «Сетевая компания»

В Пестрецах состоялось торжественное открытие новой производственно-административной базы Пестречинского района электрических сетей (РЭС) Приволжских электрических сетей.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, руководитель исполкома Пестречинского района Раис Сулейманов, руководитель торгово-экономического представительства РТ в Беларуси и бывший глава муниципалитета Ильхам Кашапов, представители подрядных организаций.

Знакомство со зданием РЭС началось с пункта по работе с потребителями. Гости мероприятия оказались впечатлены объемами ежегодно сдаваемого жилья, а генеральный директор «Сетевой компании» позднее обратил на это внимание в своем выступлении.

«Пестречинский район молодеет и растет, растет как в требованиях к качеству жилищно-коммунальных услуг, так и в количестве. Ежегодно сдается 270 тыс. кв. метров жилья. Для сравнения — это темпы строительства индустриального города Набережные Челны. Это сотни новых потенциальных потребителей к тем, кто уже стал нашим потребителем, кого мы качественно и бесперебойно обеспечиваем электроэнергией», — заметил Ильшат Фардиев.

Он также поблагодарил проектантов и строителей за то, что на месяц раньше запланированного срока они сдали комплекс зданий единого архитектурного ансамбля с умной логистикой.

Слова благодарности в адрес энергетиков и строителей звучали в этот день неоднократно и со стороны руководства района. В основном речь шла о комфорте пестречинцев и архитектуре здания — это первый объект подобного формата в Пестрецах.

Начальник РЭС Леонид Назаров, которому был вручен символический ключ от подрядчика — ООО «Расинжиниринг», отметил важность нового объекта для сотрудников предприятия. «Это серьезный шаг не только в эстетике, комфорте, это новый шаг и в производственной сфере. Это ответ молодежи, которая сегодня стоит перед выбором профессии: в нашей компании „С заботой о каждом, с энергией для всех“ — это не просто слоган, это норма жизни, работать в таком месте комфортно и перспективно!» — выразил уверенность он.

«В филиале Приволжских электрических сетей Пестречинский РЭС — безоговорочный лидер по количеству работ, выполняемых под напряжением: за 2023 год выполнено более 4000 работ, за первое полугодие 2024 года — более 2300 работ. А это один из важных показателей внимательного отношения к потребителю. Над надежным и качественным электроснабжением района трудится 60 высокопрофессиональных специалистов. Коллектив РЭС за годы слаженной работы добился больших профессиональных достижений, что подтверждается победой бригады РЭС в 2022 году на соревнования в Тетюшах среди всех бригад «Сетевой компании», — уточнил начальник РЭС.

Среди награжденных в этот день водитель автомобиля Валерий Нефедов, он получил почетный знак «Ветеран АО „Сетевая компания“».

«Так сложилось, что я всегда на переднем крае в энергетике. Начинал в 1986 году водителем, потом диспетчер, старший диспетчер, ныне —водитель автовышки в бригаде РПН. Все годы — в самом центре развития электроэнергетики. Родители к этому привели — Анатолий Васильевич и Антонина Александровна Нефёдовы. Отцу в октябре будет 83 года, в 1964 году начинал работу водителем, а завершил в 2002 году мастером группы подстанций РЭС; а мама в 1963 году дежурной начинала, за 40 лет безупречной работы выросла до старшего диспетчера. Отец был сегодня на открытии, восхитился построенным, за молодежь порадовался и меня поздравил. Для меня это важно очень. Как важно, что внуки, когда на работу еду, просятся до базы, им все это интересно. Может, и продолжится династия...», — поделился своей историей сотрудник предприятия.

Александр Пашин в 1984 году стал начальником Пестречинского РЭС, его стаж здесь превысил тридцать лет.

«Я пришел сразу на должность начальника РЭС. Было мне 28 лет. Стоял домик щитовой — контора размером 6 на 6 метров, склад деревянный и гараж на три машины. Мы с коллективом прошли большой путь. За более чем 30 суммарных лет моей работы в Пестречинском РЭС работал со многими высококлассными электромонтерами, инженерами, водителями, диспетчерами. Сегодня радуюсь тем условиям, которые созданы для их последователей. Вот взять гаражи: одно дело — приходить в холодное помещение зимой, прогревать спецтехнику, кутаясь, другое — пришел в теплый бокс, осмотрел перед выездом, завел с полоборота ключа и оперативно выехал. Тот, кто был в здании Управления компании, в здании филиала ПЭС, сразу же обратит внимание, что единый подход по комфорту, системе безопасности, всё продумано до мелочей в цветовой гамме офиса», — пояснил он.

«Это сказка, ставшая былью. В 1960 году, когда я только устроилась на работу, мы работали на дому. Сейчас вспоминаю и поражаюсь, как мало было оборудования и как слаженно работали. Начальником Пестречинского РЭС в 1969 году стал Роман Дмитриевич Лядов, мой муж. И с тех пор энергетика — семейная история. В 1975-м нам построили большую подстанцию. Мы работали сутки через двое, было два диспетчера и ремонтная бригада. Контора была рядом: обычный деревенский дом, поделенный на четыре кабинета. Один из них — контора с телефоном, в которой размещалось руководство. А вот сегодня показали новую контору — ахнула. Еще Ильшат Шаехович сказал, что в ближайшем будущем новая подстанция будет, цифровая, там компьютер сам ремонтную бригаду позовет. Так надо и это всё увидеть. Будем жить!» — подчеркнула в свою очередь ветеран энергетики — 92-летняя Мария Захарова, в прошлом диспетчер РЭС.