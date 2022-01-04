Более 600 детей Пестречинского района получили подарки на рождественской елке главы

В районном Доме культуры села Пестрецы прошла рождественская елка главы. Праздничное мероприятие собрало детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и приемных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в администрации района.

Юным участникам праздника представили сказку «Как колобок за елкой ходил», которую подготовили сотрудники отдела культуры и участники Образцовой театральной студии «Непоседы». Также в холле работали мастер-классы, фотозоны, Дед Мороз со Снегурочкой водили хороводы вокруг елки, а в финале праздника каждый ребенок получил подарок.

«У нас в районе 642 ребенка из незащищенных социальных категорий. Всего мероприятие посетило около 120 детей и 50 родителей. Все они получили подарки. Всем остальным вручение подарков состоится на дому», — поделилась с агентством начальник отдела социальной защиты Дарья Юматова.

На празднике к юным пестречинцам обратился глава района Ильхам Кашапов.

«На сегодняшнее мероприятие приглашены все те, чья невероятная сила воли и твердость духа — являются примером для всех! Несмотря ни на что, вы своей целеустремленностью и колоссальным упорством добиваетесь значительных результатов в учебе, искусстве вносите весомый вклад в общественную жизнь района.

В новогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое — это тепло, понимание и любовь!

Дорогие ребята! Примите самые искренние пожелания здоровья, добра и благополучия! И пусть с каждым днём мир вокруг становится для вас все более дружелюбным и доступным. Пусть на вашем пути встречаются только добрые и отзывчивые люди!» — сказал руководитель района.

Организаторами праздника выступили районные отделы соцзащиты и культуры.