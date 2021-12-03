В Пестрецах состоится круглый стол по изучению историко-культурного наследия района

9 декабря в районном Доме культуры Пестрецов состоится региональный круглый стол по изучению природного и историко-культурного наследия Пестречинского района РТ, который включит изучение жизни и наследия татарского просветителя и религиозного деятеля XVII века Маули Колыя. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В ДК будет организована выставка, выступление спикеров, награждение. Во встрече примут участие краеведы-исследователи Татарстана, учителя, работники культуры, образования и представители общественности района.

Данное мероприятие пройдет в преддверии Всероссийской научно-практической конференции, которая запланирована на начало апреля 2022 года. Ее главной повесткой станет изучение и сохранение историко-культурного наследия бассейна реки Меша и исследование жизни Маули Колыя.

Эксперты считают, что жизненный путь и творческое наследие выдающегося соотечественника до сих пор мало изучены, а память о нем требует увековечивания и признания со стороны потомков. Его идеи, изложенные в произведениях, до сих пор актуальны не только для татарского сообщества, но и для всего мира.

В пресс-службе отметили, что возрождение идей и трудов особенно важно в связи с подготовкой и проведением в 2022 году 1100-летия принятия ислама предками татар в Среднем Поволжье — в Волжской Булгарии. Конференция включена в план мероприятий Всемирного конгресса татар.

Для увековечения памяти просветителя в дальнейшем планируется установить мемориальную доску, открыть парк и назвать мечеть именем Маули Колыя в пестречинском селе Чита.