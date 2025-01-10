В Пестрецах прошел турнир им. Мунира Сунгатуллина в память об участниках спецоперации

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В пестречинском спорткомплексе «Меша» состоялся турнир по борьбе корэш среди юношей. Он посвящен памяти старшего лейтенанта Мунира Сунгатуллина, трагически погибшего в 2015 году в Ростовской области во время учений, и всех павших участников спецоперации.

Главным судьей соревнований выступил Алмаз Галимзянов. Он рассказал, что турнир проводится ежегодно, в этом году — в юбилейный, десятый раз. Мунир участвовал в его зарождении.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«С 2012 года, когда он был жив, мы с ним и другими борцами устроили в Ленино-Кокушкине небольшой турнир для наших ребят. Когда его не стало, решили проводить его в честь Мунира Сунгатуллина. Он вместе с нами занимался в одном спортзале, был членом сборной района по борьбе, становился чемпионом», — рассказал Алмаз.

В турнире приняли участие полсотни ребят из Пестречинского и Зеленодольского районов. Боролись они в трех возрастных категориях. Победители отправятся на республиканские соревнования, которые пройдут в середине января в Набережных Челнах.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Среди борцов — три племянника Мунира. Средний из них, Рияз, в прошлом году дважды становился призером республики — он занимал вторые места в чемпионате Татарстана и в соревнованиях на Кубок первого Президента РТ Минтимера Шаймиева.

Четырнадцатилетний Рияз занимается борьбой с первого класса.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Папа занимался борьбой, дедушка, дядя. Поэтому я тоже. Этот турнир особенный, потому что он проводится в честь моего дяди. Я помню его в военной форме. Он был добрый, вежливый, всегда помогал. Показывал мне приемы, учил. Он навсегда остался для меня примером», — отметил юноша.

Рияз надеялся стал победителем и занял первое место, как и планировал. Представитель президента Федерации корэш в Пестречинском районе Айрат Миннуллин вручил ему велосипед.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Молодой человек мечтает победить в чемпионате Татарстана, а потом России. Ходит на тренировки вместе с братьями.

Когда-то так ходил Мунир вместе со своим родным братом Марселем, но ему пришлось оставить любимый вид спорта, когда он стал курсантом.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Мунир Мансурович Сунгатуллин родился в селе Екатериновка. Учился в Ленино-Кокушкинской школе. Окончил Казанское высшее военное командное училище. Проходил службу в Мурманской, Ленинградской, Нижегородской областях. Посмертно награжден орденом Мужества. Похоронен в селе Конь.