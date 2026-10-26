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Общество 26 октября 2026 11:07

В Пестрецах прошел турнир по мини-футболу в память о бойце, погибшем на СВО

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В Пестрецах прошел турнир по мини-футболу в память о бойце, погибшем на СВО
Фото: pestrecy-rt.ru

В футбольном манеже «Форвард» в Пестрецах состоялся турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего уроженца села, бойца СВО подполковника Руслана Шигабутдинова. Об этом сообщает «Пестрецы-информ».

Почтить память Шигабутдинова вышли восемь команд, состоявших из ребят 12-13 лет. Команды играли в двух подгруппах, а занявшие 1-е и 2-е места затем в полуфиналах боролись за выход в финал. Посмотреть на спортивные соревнования пришли родные, друзья и одноклассники Шигабутдинова, а также его отец Гильман.

Победителем стала команда «Альянс» из Ленино-Кокушкино. Второе место заняла команда «Алгоритм» из Куюков, а третье – «Легион» из Шали.

#Пестрецы #СВО
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