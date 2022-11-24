В Пестрецах появится глэмпинг «Минем ранчо» с организацией отдыха по стандартам «халяль»

В селе Пестрецы планируется строительство глэмпинга под названием «Минем ранчо». Объем привлекаемых инвестиций составляет 190 млн рублей с созданием 47 рабочих мест. Об этом на XXVII заседании Совета Пестречинского района доложил и.о. руководителя исполкома Альберт Сабитов.

Основным направлением глэмпинга является предоставление услуг отдыха, проведение мероприятий здорового образа жизни по стандартам «халяль». Здесь предусмотрят круглогодичный отдых с проживанием в каркасных домах разной вместимости и разнообразный активный отдых: рыбалку, катание на лодках и сап-бордах.

Планируется возвести 23 домика, банный комплекс, благоустроить пляжную зону и озеленить территорию.

По словам Сабитова, на сегодняшний день проходит процедура изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Также обсутройство базы отдыха планируется в Кулаевском поселении. Проектом предполагается строительство гостевых домиков для отдыхающих в границах водоохранной зоны. На данный момент также идет изменение вида разрешенного использования участка. Сроки реализации проекта — 2023–2026 годы.