В Пестрецах после капремонта открылись Дом детского творчества и Детская школа искусств

В День Республики Татарстан в Пестрецах после капитального ремонта состоялось открытие Дома детского творчества и Детской школы искусств. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Это две организации, которые находятся под одной крышей и где дети района получают дополнительное образование по музыке, хореографии, изобразительному искусству и другим направлениям», — уточнил источник.

Долгожданное открытие состоялось при участии почетного гостя — Председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по культуре Елены Ямпольской. В сопровождении главы района Ильхама Кашапова и замминистра культуры РТ Ленара Хакимзянова гостья Пестречинского района осмотрела здание.

Строители обновили фасад и кровлю, обустроили доступную среду. Внутри помещения обновлены потолки, пол, стены, инженерные сети, укомплектованы новой мебелью кабинеты движения «Юнармия» и автокласса. Новую жизнь после ремонта получил и небольшой концертный зал для отчетных выступлений. Хореографические коллективы вернулись в свои просторные залы. Хореографические коллективы «Пластилин» и «Сказка» начнут новый учебный год в стенах родного здания.

«Я не сомневаюсь, что школа будет и дальше писать свою историю красиво, славно, достойно. В ней есть все необходимое для того, чтобы дети могли многогранно и культурно развиваться. Мы рады и благодарны за программу, в рамках которой это здание капитально отремонтировано. Мы получили не только обновленные классы и кабинеты. Сегодня мы все вместе начали создание атмосферы, которая будет помогать нашим детям достигать высоких результатов в музыке и творчестве», — поздравил участников и гостей события глава района Ильхам Кашапов.

Далее гостям района презентовали площадку фестиваля военной реконструкции «Военные игры «Элбэдэн». Они посетили Музей Героя Советского Союза Петра Гаврилова в деревне Альвидино. Видеоролик о прошедшем фестивале поразили гостей. Елена Ямпольская отметила, что такие проекты актуальны для патриотического воспитания детей и молодежи.

В завершение Ленар Хакимзянов вручил отличившимся работникам культуры нагрудные знаки и почетные грамоты Минкультуры Татарстана.