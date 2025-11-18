В Пестрецах после капитального ремонта открылся районный дом культуры

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Пестрецах после капитального ремонта вновь открыл свои двери районный дом культуры. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ.

Здание площадью 2088 кв. м было построено в 1968 году. В ходе ремонта обновлены инженерные сети, фасад и кровля, выполнены отделочные работы, благоустроена территория, закуплено и смонтировано новое оборудование и мебель.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

Полностью преобразились все помещения дома культуры: актовый зал на 270 мест оснащен современным световым и звуковым оборудованием, обновлены детская и взрослая библиотеки, хореографический зал, студия звукозаписи и отдел ЗАГСа.

В учреждении работает 21 творческое объединение, включая народный театр и кружки декоративно-прикладного искусства, теперь все они смогут заниматься в комфортных и современных условиях.

Фото: minstroy.tatarstan.ru

В Татарстане в 2025 году капитальный ремонт запланирован для 19 домов культуры с общим финансированием более 531 млн рублей. Большая часть объектов ремонтируется в рамках республиканской программы, еще два – Красногорский сельский дом культуры в Мамадышском районе и Балыклинский сельский клуб в Кукморском районе – по федеральной программе «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».