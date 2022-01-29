В Пестрецах обновят три двора и завершится благоустройство Детского городка

В 2022 году в Пестречинском сельском поселении Татарстана по национальному проекту «Жилье и городская среда» завершится благоустройство Детского городка, а по республиканской программе «Наш двор» будет обновлено три двора. Планы на текущий год и итоги деятельности за 2021-й были озвучены на сходах граждан в Пестрецах.

По президентской программе «Наш двор» в 2021 году устроены тротуар и парковка по улице Школьная, возле домов № 1и № 2. Появилась детская площадка по ул. Казанская, 4А, благоустроен двор по ул. Медиков, 8. На текущий год в программу включены дворы по ул. Перчкова, Мишанина и 65 лет Победы.

Также в прошлом году начались работы по благоустройству Детского городка. На сегодняшний день большая часть работ уже завершена. Основная часть конструкций была перевезена и установлена в поселке Осиновский.

На 2022 год также запланированы мероприятия по муниципальному дорожному фонду: ремонт дорожного покрытия на улицах Техническая, Интернационалистов, Гаврилова от автостанции до МФЦ, тротуаров.

За прошлый год устроены пешеходные тротуары возле дома 9 по улице Мишанина и возле дома 23 по улице Мелиораторов, а также от села Пестрецы до деревни Уланово. Появилась тротуарная дорожка по улице Осипова и возле домов № 2, № 3 и № 3А по улице Мелиораторов и Осиновской. Защебенены дороги по улицам Спортивная, Кленовая, Гончарная, Дачная.

В рамках мероприятий по безопасности дорожного движения сделали искусственные неровности с пешеходным переходом по улицам Гаврилова и Никольская, Восточная, Полевая. По программе социальной газификации начаты работы по улице Спортивной села Пестрецы.

«Остановлюсь на основных вопросах по благоустройству поселения: было обустроено ограждение кладбища в деревне Шихазда; организованы работы по спиливанию аварийных деревьев. Дополнительно установлены 65 дорожных знаков», — отметил руководитель исполкома Пестречинского сельского поселения Павел Сиваев.

Что касается программы самообложения, то с учетом поступившего софинансирования от республики на сумму 766 662 рубля проведены работы по благоустройству дороги к роднику в Уланово и ремонту дороги к кладбищу в Шихазде.