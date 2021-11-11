В Пестрецах на многоквартирном доме восстановили граффити с портретом врача

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Сегодня в селе Пестрецы, на доме по улице Перчкова, художники восстановили граффити с врачом, умершим от Covid-19. Портрет был закрашен из-за ремонтных работ на фасаде дома. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе муниципалитета.

«Данный дом попал в этом году в программу капитального ремонта, который в том числе включал обновление фасада. Строители укрепляли стену, шпаклевали трещины, частично закрасили портрет. В администрацию поступало очень много обращений от встревоженных жителей. Хотим их успокоить — портрет на доме восстановлен в первозданном виде», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Работы проводились по всем технологиям: на стену было нанесено три слоя краски, чтобы избежать шелушения. Портрет врача восстанавливал художник из Казани Азат Шакиров, его авторству принадлежал прежний образ, который появился на стене дома в 2020 году.

На граффити в Пестрецах изображена фельдшер станции скорой помощи Дания Салимова. Находясь в группе риска, она продолжала работать в условиях пандемии, выезжала на вызовы и перевозила тяжелобольных с Covid-19. К сожалению, сама медик скончалась из-за коронавируса.