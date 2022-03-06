В Пестрецах ушел из жизни 101-летний участник Великой Отечественной войны

В Пестрецах ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Николай Михайлов. В декабре прошлого года он отметил своё 101-летие.

«Прощание состоится завтра, 7 марта. Начало — в 10.30. Попрощаться с ветераном придут глава района, представители исполкома, военкомата», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Николай Михайлов родился в деревне Еловое Паново Рыбно-Слободского района. Он служил в Амурской Краснознамённой флотилии. Когда узнал, что враг у подножия Москвы, то по первому же призыву изъявил желание идти на защиту столицы.

Определили его в 84-ю Морскую бригаду под руководством капитана первого ранга подполковника Маслова. Николай Михайлович освобождал города Клин, Высоцк, Волоколамск, Солнечногорск. В составе 180-й стрелковой дивизии отдельной разветроты участвовал в Курской битве. После войны Николай Михайлович руководил отделом культуры, работал инструктором райкома партии.

Руководство района выразило искренние соболезнования родным и близким ветерана.