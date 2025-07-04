В Пестрецах медики спасли мужчину, который потерял сознание после укуса пчелы

Медики скорой помощи в Пестречинском районе Татарстана спасли мужчину, которого укусила пчела. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Мужчину на дороге укусила пчела, у него началась аллергия и он потерял сознание. К счастью, именно в этот момент рядом оказались медики скорой помощи.

«На выезде из Пестрецов к нам наперерез выехала легковая машина. Из машины вышла женщина и начала махать нам руками. Я сразу взял медицинскую сумку и побежал к ним. На переднем сидении в автомобиле сидел бледный мужчина, он без сознания. Померил давление – очень низкое. Тут же занесли его в машину скорой помощи, поставили систему, сделали ЭКГ, ввели препараты. Вызвали второго фельдшера Айрата Нургалеева, и вместе мы стабилизировали состояние пациента и транспортировали его в приемно-диагностическое отделение Пестречинской ЦРБ, в реанимацию», – рассказал фельдшер скорой помощи Пестречинской ЦРБ Ильшат Фатхутдинов.

Благодаря оперативности и профессионализму медиков жизнь пациента была спасена. Вчера мужчину выписали из больницы.