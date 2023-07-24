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Руc Тат
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Происшествия 24 июля 2023 14:44

В Пестрецах из-за крупного пожара из дома эвакуировали 10 человек

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Сегодня утром в Пестрецах на улице Вишневская случился пожар в трехэтажном доме, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, огнем был охвачен зал и балкон двухкомнатной квартиры на третьем этаже. Частично загорелась кровля дома.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из дома 10 человек.

Площадь пожара составила 115 квадратных метров. Причина устанавливается.

#Пестрецы
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