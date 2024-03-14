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В Пестрецах экс-руководитель отделения ГИБДД получил срок за взятку
В Пестречинском районе вынесли приговор бывшему руководителю отделения ГИБДД и сотруднику кадрового подразделения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Выяснилось, что экс-глава отделения получил через бывшего «кадровика» взятку в размере 90 тысяч рублей. Взамен он должен был поспособствовать местному предпринимателю в перерегистрации трех грузовых автомобилей без проведения обязательных процедур.
Суд назначил бывшему руководителю отделения ГИБДД наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, по решению суда мужчина лишился специального звания «капитан полиции». Деньги, полученные в качестве взятки, обращены в пользу государства.
Бывшему работнику кадрового подразделения суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
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